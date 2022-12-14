«Фундаментальный просчет». Путин не достиг ни одной из своих целей в войне против Украины — Шольц 14 декабря, 14:00 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Планы российского диктатора Владимира Путина разделить Европу, нанести вред демократии и быстро захватить Украину провалились, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Об этом сообщает DW.

По его словам, Путин сделал фундаментальный просчет, отправив войска в Украину.

Канцлер добавил, что Путин не достиг «ни одной из целей», которые были поставлены перед нападением, а его убеждение в том, что Украина упадет через несколько дней, было огромной недооценкой.

Видео дня

Шольц заявил, что Путин "считал, что сможет высушить солидарность Европы, перекрыв наш газовый кран", но он ошибался «относительно мужества украинцев, Европы, нас, характера наших демократий, нашей воли противостоять».