«Фундаментальный просчет». Путин не достиг ни одной из своих целей в войне против Украины — Шольц

14 декабря, 14:00
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Планы российского диктатора Владимира Путина разделить Европу, нанести вред демократии и быстро захватить Украину провалились, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Об этом сообщает DW.

По его словам, Путин сделал фундаментальный просчет, отправив войска в Украину.

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Канцлер добавил, что Путин не достиг «ни одной из целей», которые были поставлены перед нападением, а его убеждение в том, что Украина упадет через несколько дней, было огромной недооценкой.

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Шольц заявил, что Путин "считал, что сможет высушить солидарность Европы, перекрыв наш газовый кран", но он ошибался «относительно мужества украинцев, Европы, нас, характера наших демократий, нашей воли противостоять».

https://www.youtube.com/watch?v=qQd38O2xCmw&t=800s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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