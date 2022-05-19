«Украинцы его не принимают». Путин не будет диктовать условия мира — Шольц
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не будет диктовать условия мира.
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Об этом сообщает Bild.
«Путин все еще верит, что он может бомбить и диктовать мир. Но он ошибается. Так же, как он ошибался по поводу решительности украинцев и единства наших союзников. Потому что украинцы его не принимают, и мы тоже», - сказал он.
По его словам, только когда Путин поймет, что не может взломать обороноспособность Украины, он будет готов серьезно вести мирные переговоры.
«Для этого важно усилить обороноспособность Украины», — сказал канцлер.
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