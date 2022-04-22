«Путин находится под огромным давлением». «Холодный мир», не закрепленный договоренностью, не освободит Россию от санкций — Шольц 22 апреля, 13:20 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир, который не закреплен соответствующим соглашением, не освободит Россию от международных санкций.

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Об этом сообщает Spiegel.

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«Россия испытывает драматические проблемы, санкции наносят огромный ущерб российской экономике, цепь военных поражений больше может украшаться государственной пропагандой. Холодный мир, не скрепленный соглашением, не освободит Россию от режима санкций», — сказал он.

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По его словам, Путин находится под большим давлением.

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