«Очевидно». Путин боится, что искра демократии может улететь в Россию — Шольц
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что политика российского диктатора Владимира Путина по НАТО и ЕС призвана помешать распространению демократии на Россию.
Олаф также считает, что Путин хочет вернуться к политике зон влияния. При этом канцлер убежден, что у диктатора ничего не получится.
«Очевидно, Путин опасается, что искра демократии может улететь в Россию. Поэтому он годами проводит политику, направленную на развал НАТО и ЕС. Он хочет возвратиться к политике зон влияния. Но он не сможет этого сделать» — написал Шольц.
30 мая Шольц выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин не победит в захватической войне против Украины.
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