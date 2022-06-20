«Очевидно». Путин боится, что искра демократии может улететь в Россию — Шольц

20 июня, 21:10
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что политика российского диктатора Владимира Путина по НАТО и ЕС призвана помешать распространению демократии на Россию.

Олаф также считает, что Путин хочет вернуться к политике зон влияния. При этом канцлер убежден, что у диктатора ничего не получится.

«Очевидно, Путин опасается, что искра демократии может улететь в Россию. Поэтому он годами проводит политику, направленную на развал НАТО и ЕС. Он хочет возвратиться к политике зон влияния. Но он не сможет этого сделать» — написал Шольц.

Видео дня
https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1538921651290746881?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538921651290746881%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F06%2F20%2F7353677%2F

30 мая Шольц выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин не победит в захватической войне против Украины.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Демократия Олаф Шольц Война России против Украины

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