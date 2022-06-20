«Очевидно». Путин боится, что искра демократии может улететь в Россию — Шольц 20 июня, 21:10 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что политика российского диктатора Владимира Путина по НАТО и ЕС призвана помешать распространению демократии на Россию.

Олаф также считает, что Путин хочет вернуться к политике зон влияния. При этом канцлер убежден, что у диктатора ничего не получится.

«Очевидно, Путин опасается, что искра демократии может улететь в Россию. Поэтому он годами проводит политику, направленную на развал НАТО и ЕС. Он хочет возвратиться к политике зон влияния. Но он не сможет этого сделать» — написал Шольц.

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30 мая Шольц выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин не победит в захватической войне против Украины.

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