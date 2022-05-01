«Пацифистский подход устарел». Шольц заявил, что продолжит поставки вооружения Украине, и отверг критику оппозиции 1 мая, 19:02 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:Ben Stansall/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал продолжить финансовую поддержку Украины и предоставлять ей вооружение. Он отверг упреки лидеров оппозиции относительно своей нерешительности.

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Во время выступления на митинге в Дюссельдорфе канцлер заявил, что пацифистский подход к войне «устаревший», пишет The Guardian.

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«Я уважаю любой пацифизм, я уважаю любую позицию, но гражданину Украины должно показаться циничным, когда ему говорят защищаться от агрессии [российского диктатора Владимира] Путина без оружия», — сказал Шольц.

Также он выступил против упреков в свой адрес относительно задержек с поставками тяжелого вооружения Киеву и «нерешительного подхода» к агрессии РФ, из-за чего в последнее время его критиковали и оппозиция, и сторонники. По словам Шольца, он не одобряет «лишнюю торопливость и единичные действия Германии» и считает свой курс по Украине правильным.

«Я принимаю решения быстро и в координации с нашими союзниками[…] Оппозиция бросает серьезный вызов. Для этого она существует», — сказал немецкий лидер в интервью Bild.

Говоря о количестве недовольных его политикой жителей ФРГ, канцлер отметил: «На опрос мнений следует обращать внимание, но нельзя делать свои действия в зависимости от них. Особенно в вопросах войны и мира это могло бы стать взрывоопасным».

28 апреля Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. До полномасштабного вторжения РФ в Украину ФРГ последовательно и категорически отказывалась предоставлять Киеву оружие. Такое решение было принято на фоне неоднозначной позиции канцлера Германии Олафа Шольца относительно поставок и критики в его адрес внутри Германии. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин принять закон о ленд-лизе по примеру США.



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