«Пацифистский подход устарел». Шольц заявил, что продолжит поставки вооружения Украине, и отверг критику оппозиции

1 мая, 19:02
Цей матеріал також доступний українською
Олаф Шольц (Фото:Ben Stansall/Pool via REUTERS)

Олаф Шольц (Фото:Ben Stansall/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал продолжить финансовую поддержку Украины и предоставлять ей вооружение. Он отверг упреки лидеров оппозиции относительно своей нерешительности.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Во время выступления на митинге в Дюссельдорфе канцлер заявил, что пацифистский подход к войне «устаревший», пишет The Guardian.

Видео дня

«Я уважаю любой пацифизм, я уважаю любую позицию, но гражданину Украины должно показаться циничным, когда ему говорят защищаться от агрессии [российского диктатора Владимира] Путина без оружия», — сказал Шольц.

Также он выступил против упреков в свой адрес относительно задержек с поставками тяжелого вооружения Киеву и «нерешительного подхода» к агрессии РФ, из-за чего в последнее время его критиковали и оппозиция, и сторонники. По словам Шольца, он не одобряет «лишнюю торопливость и единичные действия Германии» и считает свой курс по Украине правильным.

Читайте также:

Даже в правительственной коалиции Шольца критикуют за промедление с поставками тяжелого оружия в Украину (Фото:John MacDougall/Pool via REUTERS) «Прекратите, наконец, жать на тормоз». Как Олаф Шольц превращается в антигероя Германии, блокируя поставки тяжелого оружия в Украину

«Я принимаю решения быстро и в координации с нашими союзниками[…] Оппозиция бросает серьезный вызов. Для этого она существует», — сказал немецкий лидер в интервью Bild.

Говоря о количестве недовольных его политикой жителей ФРГ, канцлер отметил: «На опрос мнений следует обращать внимание, но нельзя делать свои действия в зависимости от них. Особенно в вопросах войны и мира это могло бы стать взрывоопасным».

28 апреля Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. До полномасштабного вторжения РФ в Украину ФРГ последовательно и категорически отказывалась предоставлять Киеву оружие. Такое решение было принято на фоне неоднозначной позиции канцлера Германии Олафа Шольца относительно поставок и критики в его адрес внутри Германии. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин принять закон о ленд-лизе по примеру США.

https://www.youtube.com/watch?v=gx1jxXmu9SU
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Германия Вооружение Олаф Шольц Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X