Предложение Германии предоставить Польше системы Patriot остается в силе — Шольц 30 ноября, 15:45 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предложение предоставить Польше ЗРК Patriot остается в силе.

Об этом сообщает DW.

"Наше предложение польскому правительству защитить их страну остается в силе", - сказал он.

Шольц рассказал, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 29 ноября тот поблагодарил его за уже осуществленные поставки немецкого оружия в Украину.

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Однако, по словам канцлера, предложение Польши о размещении ЗРК Patriot не обсуждалось.

«Мы только что запустили новые возможности поставки Gepard, а также продолжим работать над тем, чтобы поставлять очень эффективные (системы ПВО - ред.) IRIS-T», - сказал он.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.