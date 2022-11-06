Поездка в Китай. Шольц заявил, что его визит к Си Цзиньпину «стоил того»: договорились противодействовать ядерной угрозе 6 ноября, 10:52 Олаф Шольц и Си Цзиньпин (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц оправдывает свою противоречивую поездку в Китай. Он сказал, что «она того стоила» из-за договоренности с главой КНР Си Цзиньпином о противодействии использованию ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом сообщает The Guardian, цитируя AFP и Xinhua.

«Думаю, что в свете всех дебатов о том, правильно ли было ехать туда или нет, тот факт, что китайское правительство, президент и я могли заявить, что в этой войне не должно быть применено никакое ядерное оружие — уже ради этого стоило осуществить эту поездку», — сказал Шольц.

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По его словам, после переговоров с Си Цзиньпином он настаивал, что война России в Украине является опасной ситуацией для всего мира, и призвал Пекин, который является союзником Москвы, использовать свое влияние на РФ, чтобы предотвратить эскалацию.

«Си отметил необходимость для Китая и Германии, двух великих стран с большим влиянием, работать вместе во времена перемен и нестабильности и вносить больший вклад в глобальный мир и развитие», — заявил Шольц.

4 ноября канцлер ФРГ отправился в Китай, несмотря на внутренний и международный скептицизм относительно поездки. Как пишет DW, по мнению экспертов, этот визит противоречит стратегии немецкого правительства и ставит под угрозу единство ЕС. Во время пресс-конференции Шольц заявил, что и он, и Си Цзиньпин согласились: угрозы применить ядерное оружие являются «безответственными и опасными».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».



В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.