Никому не следует применять ядерное оружие — Шольц
Олаф Шольц (Фото:Johanna Geron / Reuters)
Никому не следует применять ядерное оружие, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Во время брифинга он подчеркнул, мировое сообщество должно быть абсолютном ясным в этом вопросе.
«Думаю, что нужно быть абсолютно ясными в нашем ответе — никому не следует применять ядерное оружие», — заявил Шольц.
7 октября президент США Джо Байден назвал перспективой Армагеддона ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Он допускает, что РФ использует не «легкое тактическое оружие».
Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.
В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».
21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».