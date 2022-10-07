Никому не следует применять ядерное оружие — Шольц

7 октября, 20:46
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Олаф Шольц (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Олаф Шольц (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Никому не следует применять ядерное оружие, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Во время брифинга он подчеркнул, мировое сообщество должно быть абсолютном ясным в этом вопросе.

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«Думаю, что нужно быть абсолютно ясными в нашем ответе — никому не следует применять ядерное оружие», — заявил Шольц.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=tIqb-fqagA0

7 октября президент США Джо Байден назвал перспективой Армагеддона ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Он допускает, что РФ использует не «легкое тактическое оружие».

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

https://www.youtube.com/watch?v=AtffS435ODo

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Ядерное оружие Германия Российская агрессия Олаф Шольц Война России против Украины

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