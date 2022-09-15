Немецкое оружие сыграло «решающую» роль в успешном контрнаступлении Украины — Шольц

15 сентября, 13:03
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Немецкое оружие сыграло «решающую» роль в успешном контрнаступлении Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом сообщает Politico.

«Можно сказать, что оружие, которое Германия сейчас предоставила Украине, является решающим для развития конфликта на востоке Украины, и оно также сделало разницу в военных действиях», — сказал Шольц.

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Согласно правительственному списку, Берлин поставил десять гаубиц Panzerhaubitze 2000, 24 зенитных танка Gepard и разное более легкое вооружение.

Однако, по его словам, он не надеется, что неудачи РФ на поле боя убедят российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

Канцлер добавил, что в скором времени Германия поставит в Украину зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, являющийся «современным оборудованием, которым не пользуется даже Бундесвер».

Однако Шольц снова исключил поставки в Украину Leopards или Marders, настаивая на том, что такие шаги должны быть согласованы между союзниками и что никакая другая страна не посылает в Украину западные боевые танки.

«Позиция всего правительства Германии — всех его членов и поддерживающих его партий — остается на том, что односторонних действий Германии не будет», — сказал он.

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В понедельник, 12 сентября, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила требования поставить Украине боевые танки.

Глава ведомства заявила, что «до сих пор ни одна страна не снабжала западные боевые машины пехоты или основные боевые танки».

«Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать таких действий в одностороннем порядке», — сказала она.

7 сентября сообщалось, что Германия не будет поставлять Украине бронеавтомобили Dingo из-за собственных нужд. В эксплуатации Бундесвера находятся 500 машин такого типа.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

https://www.youtube.com/watch?v=Z36fXMR5k7Q&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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