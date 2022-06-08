Только США помогают Украине больше, чем Германия — Шольц 8 июня, 10:23 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия «делает больше» для поддержки Украины, чем Великобритания, а лучше помогают только США,

Об этом сообщает The Telegraph.

По его мнению, только США направили Киеву военной помощи больше, чем Германия.



«Германия является одним из основных сторонников Украины в военном отношении, и, вероятно, только США оказывают большую поддержку, чем мы», — сказал Шольц, выступая на пресс-конференции вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии.

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Шольц заявил, что Берлин отправляет свои самые современные системы гаубиц и обучает украинцев их использованию.

Недавнее исследование Кильского института мировой экономики показало, что Польша и Великобритания оказали Украине больше военной поддержки, чем Германия. Однако, согласно тому же анализу, Германия предоставила больше военной помощи, чем Франция и Канада.



По данным немецких СМИ, за последние девять недель правительство Олафа Шольца в Германии свело к минимуму поставки оружия в Украину.

Издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия. В середине мая Германия отправила 3 тысячи противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что правительство Германии приняло окончательное решение о поставках тяжелого вооружения в Украину.

На фоне критики в адрес Шольца по поводу неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Киеву вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией. Однако критика в Бундестаге в его адрес продолжается.

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