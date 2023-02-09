Германия оказывает Украине наибольшую помощь из всех стран ЕС — Шольц

9 февраля, 16:56
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В четверг, 9 февраля, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия оказывает Украине наибольшую помощь из всех стран Европейского Союза.

Об этом сообщает CNN.

«Среди стран ЕС мы являемся страной, которая предоставляет наибольшую финансовую и гуманитарную помощь, а также самую конкретную поддержку, когда речь идет о поставках оружия», — сказал Шольц.

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По его словам, саммит ЕС станет поводом «еще раз послать этот сигнал единства, солидарности и показать, что мы будем продолжать поддерживать Украину в защите ее независимости и целостности столько, сколько потребуется».

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

https://www.youtube.com/watch?v=q4luD4dP-OE
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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