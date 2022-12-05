Война завершила целую эпоху. Германия намерена стать гарантом европейской безопасности — Шольц

5 декабря, 12:20
Поделиться:
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия намерена стать гарантом европейской безопасности.

«Немцы намерены стать гарантом европейской безопасности, как ожидают от нас наши союзники, строителем мостов в Европейском Союзе и сторонником многосторонних решений глобальных проблем. Это единственный способ для Германии успешно преодолеть геополитические разрывы нашего времени», — говорится в статье Шольца для Foreign Affairs.

Видео дня

Читайте также:

По его словам, захватническая война России против Украины завершила целую эпоху.

«Появились или возродились новые государства, в том числе экономически сильный и политически упорный Китай. В этом новом многополярном мире разные страны и модели правления борются за власть и влияние», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=U5R5Fl2Te3o
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Олаф Шольц Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X