«Будут адаптированы к ситуации». Шольц заявил, что Германия готова дать Украине долгосрочные гарантии безопасности

6 июля, 16:27
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готов дать Украине долгосрочные гарантии безопасности.

«Вопрос, как это будет организовано, будет обсуждаться между странами G7», — сказал Шольц, отвечая на вопросы депутатов в немецком парламенте.

Он подчеркнул, что Германия одна из стран, которые готовы дать гарантии безопасности. Однако, по его словам, они не будут соответствовать 5 статье договора НАТО, а должны «быть адаптированы к конкретной ситуации».

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Он добавил, что гарантии обсуждаются с Украиной и процесс их согласования еще не завершен. При этом Шольц отметил, что в гарантиях будет играть значительную роль пункт о «высокоэффективных санкциях».

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Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина работает над договором о гарантиях безопасности с международными партнерами без участия России. Такие гарантии должны быть многосторонними и юридически обязывающими.

По словам главы ОП, первый документ с рекомендациями по поводу международных гарантий безопасности для Украины планируют подготовить до конца июля.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Западные санкции Олаф Шольц

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