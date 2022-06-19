G7 будет поддерживать Украину «столько, сколько необходимо» — Шольц 19 июня, 09:57 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что G7 ясно даст понять на своем предстоящем саммите, что Украина может рассчитывать на получение необходимой ей поддержки «столько, сколько это необходимо».

Об этом сообщает АР.

По словам Шольца, он хочет использовать встречу на следующей неделе с другими лидерами G7, чтобы обсудить долгосрочные перспективы Украины.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы хотим убедиться, что расчеты президента России не сработают», — сказал он.

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Шольц заявил, что диктатор Путин надеется, что «все встанет на свои места, как только он завоюет достаточно земель, и международное сообщество вернется к своим обычным делам».

«Это иллюзия», — сказал он.

Канцлер добавил, что он и его коллеги из Франции, Италии и Румынии обсудили дальнейшие поставки оружия в Украину, в частности боеприпасов и артиллерии.

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