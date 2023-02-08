ЕС ужесточит санкции против РФ в годовщину полномасштабного вторжения — Шольц 8 февраля, 17:53 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз в годовщину полномасштабного военного вторжения России в Украину введет новые санкции в отношении РФ.

Об этом сообщает DW.

По его словам, ЕС будет поддерживать Украину «настолько долго, сколько это будет необходимо».

Шольц добавил, что Германия является одной из стран, оказывающих Киеву наибольшую финансовую поддержку.

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«В снабжении оружием и боеприпасами мы тоже далеко впереди всех в континентальной Европе», — добавил он.

В то же время канцлер подверг критике «публичные торги под девизом: боевые танки, подлодки, самолеты — кто потребует еще больше».

По его мнению, от таких дискуссий и разногласий выиграет только российский диктатор и его пропаганда.

Шольц подчеркнул, что, несмотря на всю помощь, оказываемую Украине, НАТО не должна стать одной из сторон в военном конфликте с Россией.

Он также пообещал и дальше тесно координировать с партнерами поставки оружия Украине.