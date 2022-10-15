«Усилит влияние в мире». Шольц призвал к реформированию ЕС и хочет его расширить 15 октября, 18:54 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз должен провести реформы и расшириться на восток.

Об этом он заявил на конгрессе Партии европейских социалистов, пишет DW.

Шольц убежден, что большее количество стран-членов и численность населения позволит ЕС играть более существенную геополитическую роль. По его словам, продолжение расширения блока на восток «беспроигрышно для всех нас».

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«ЕС, который состоит из 27, 30, 36 государств, с более чем 500 миллионов свободных и равноправных граждан, может усилить свое влияние в мире», — сказал немецкий лидер.



Шольц заверил: Евросоюз придерживается слова, данного странам, получившим статус кандидата в ЕС, — Украине, Молдове и нескольким балканским. В то же время, он считает, что для дальнейшего расширения потребуются реформы внутри самого Евросоюза. В частности, речь идет о постепенном отказе от принципа единодушия для принятия решений по вопросам внешней и налоговой политики.

Канцлер признал, что не обойдется без внутренних дискуссий блока, но считает, что подобная реформа будет шагом в правильном направлении.

«Если геополитическая Европа является нашим стремлением, тогда принятие решений большинством — преимущество, а не потеря суверенитета», — добавил он.

В конце августа Шольц уже подчеркивал приверженность Германии к расширению ЕС. Тогда он также призвал страны-члены блока «сплотить ряды, решить старые конфликты и найти новые решения».

