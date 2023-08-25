«Часть европейской истории». Шольц выступил против запрета российской культуры

25 августа, 05:51
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что российская культура — часть общей европейской истории, ее нельзя запрещать.

Так он сказал, отвечая на вопрос украинки на встрече с жителями Мюнхена, пишет Handelsblatt.

Он пояснил, что поддержавшие курс Москвы артисты и без этого вряд ли получат приглашение выступить в Германии. По его словам, среди россиян якобы есть много тех, кто не согласен с политикой властей.

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«Русская культура является частью нашей общей европейской истории. И это не должно быть просто запрещено» — добавил он.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Война в Украине Россия-Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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