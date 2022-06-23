На G7 обсудят возможный план Маршалла для Украины — Шольц

23 июня, 06:44
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Одним из вопросов, который будут обсуждать лидеры стран G7 Германии, станет проект перспективного плана Маршалла для Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц надеется на единый фронт долгосрочной поддержки Украины.

Об этом сообщает AP News.

По словам канцлера, восстановление Украины будет задачей нескольких поколений европейцев.

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Он добавил, что для финансирования восстановления Украины в течение многих лет потребуются миллиарды долларов, и перспективный план может сработать только в том случае, если европейские страны, другие крупные страны-доноры и международные организации будут работать вместе.

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Канцлер Германии также убежден, что действительно решающее значение имеет структура такого плана восстановления: как будет осуществляться координация на международном уровне, как будут определяться приоритеты в инвестировании и пр.

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Шольц также заявил, что вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен намерен созвать конференцию экспертов по восстановлению Украины под эгидой председательства Германии в G7.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Германия Российская агрессия План Маршалла Украина-Германия Россия-Германия План Маршалла для Украины Олаф Шольц Война России против Украины

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