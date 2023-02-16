Шольц встретится с Байденом в Вашингтоне в начале марта

16 февраля, 18:02
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом США Джо Байденом 3 марта в Белом доме.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Reuters.

«Визит канцлера — это возможность подтвердить глубокие узы дружбы между Соединенными Штатами и нашим союзником по НАТО Германией», — сказала Жан-Пьер.

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По ее словам, на встрече сразу после годовщины российского вторжения Байден и Шольц обсудят текущие усилия по поддержке Украины, санкции против страны-агрессора России, а также укрепление трансатлантической безопасности.

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По словам Жан-Пьер, стороны также обсудят дальнейшее сотрудничество по ряду вопросов региональной и глобальной безопасности, включая совместную работу над общими вызовами, создаваемыми Китаем, и сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее стало известно, что Байден посетит Польшу к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Джо Байден Белый дом Вашингтон Визит Олаф Шольц

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