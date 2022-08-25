Шольц встретился с украинскими солдатами в Германии и пообещал продолжать поставлять оружие

25 августа, 16:33
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Олаф Шольц рядом с зенитной установкой Gepard (Фото:Axel Heimken/Pool via REUTERS)

Олаф Шольц рядом с зенитной установкой Gepard (Фото:Axel Heimken/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил полигон Путлос, где украинские военные учатся работе с зенитными установками Gepard. Об этом сообщает Bild.

На военном полигоне канцлер встретился с солдатами из Украины.

После визита он заявил, что Германия хочет помочь «обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются».

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Шольц подтвердил, что Германия продолжит поставлять Украине системы тяжелого вооружения, среди которых гаубицы, РСЗО и системы ПВО IRIS-Т.

«Мы будем продолжать поддерживать их нашими финансовыми средствами, но также и нашим оружием», — подчеркнул канцлер.

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Ранее СМИ сообщали, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбу Украины о дополнительных поставках вооружений. Самого же Шольца депутаты Бундестага неоднократно призывали увеличить военную помощь Киеву.

В начале августа канцлер назвал неправдой сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины. При этом Минобороны Германии отказалось увеличить поставки оружия Украине из-за боязни ослабить обороноспособность НАТО.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Российская агрессия Канцлер САУ Олаф Шольц

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