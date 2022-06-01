«Ужасная коммуникация». Нерешительность высказываний Шольца о войне в Украине вредит имиджу Германии — The Economist 1 июня, 14:00 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Многие в партии Олафа Шольца не поддерживают масштабное перевооружение, которое занимает центральное место в его новой внешней политике (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Германия подвергается критике за недостаточную военную помощь Украине, что негативно влияет на ее репутацию в ЕС и НАТО. Во многом это связано с нерешительными высказываниями ее канцлера Олафа Шольца.

НВ публикует перевод статьи The Economist об «ужасной коммуникации» немецкого правительства.

«Ужасная коммуникация»

«Война вызывает много вопросов. Можно ли бороться с насилием насилием? Может ли [настоящий] мир быть установлен только без применения силы?»

Видео дня

Это заявление Олафа Шольца вызвало немало удивления, когда делегация Германии в НАТО опубликовала в Twitter довольно загадочный перевод с немецкого оригинала. Делегация также не объяснила, что канцлер Германии выступал на съезде немецких католиков, собрании пацифистов, которые большую часть времени обсуждали, был ли Иисус трансгендером, так что, следовательно, можно было сказать, что он скорее ставит под сомнение пацифизм, а не одобряет его. Это лишь один из бесчисленных примеров ужасной коммуникации немецкого руководства по поводу войны в Украине.

Германию критикуют со многих сторон за ее явное нежелание поддерживать Украину военной экипировкой, что бросает тень на репутацию Германии в ЕС и НАТО. «Германия „нарушает свое обещание“ предоставить Киеву больше тяжелого вооружения», — гласит заголовок в Times. «В правительстве Германии явно отсутствует политическая воля для доставки тяжелых вооружений Украине», — посетовал Андрей Мельник, посол Украины в Германии, интернет-газете Politico.

Что делает Германия для Украины

На самом деле, даже с учетом своего огромного экономического размера, Германия не уступает среднему члену ЕС в предоставлении оборудования и средств для военной техники, хотя большая их часть еще не поступила в Украину. Но Шольц продолжает выделяться из-за недостатка лидерства и смелости, потому что у него есть две большие проблемы, говорит Вольфганг Ишингер, бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

Первая — это плохая коммуникация. Вторая связана с ней: многие члены Социал-демократической партии Шольца (СДП) не поддерживают масштабное перевооружение, которое занимает центральное место в его новой внешней политике и политике безопасности, изложенной в том, что было названо его речью Zeitenwende («исторический поворотный момент») в конце февраля. Его партия тормозит реализацию новой политики. Возможно, из-за боязни еще больше оттолкнуть ее членов Шольц так неохотно делает прямые заявления о том, что Германия сейчас поставляет легкое и тяжелое вооружение Украине, потому что хочет, чтобы Украина выиграла войну.

В первые недели конфликта Германия отправила около 2500 зенитных ракет, включая Стингеры, тысячи единиц противотанкового оружия (многие из которых, однако, не сработали), более 15 млн единиц боеприпасов, 54 легких бронеавтомобиля М113 (с Данией), пулеметы, полевой госпиталь, грузовики со взрывчаткой, средства связи, оружие против беспилотников, очки ночного видения, медицинское оборудование, провизию, палатки и топливо. The Economist знает, что правительство Германии пообещало поставить Украине зенитно-ракетные комплексы Iris-T SLM средней дальности, одну из самых современных доступных систем ПВО, способную защитить город столь же большого размера, как Киев. Она также поставляет 30 зенитных танков Гепард и боеприпасы, хотя они поступят в Украину только в июле. И она предоставляет семь современных самоходных гаубиц (Panzerhaubitze 2000). Сейчас украинцев обучают их использованию.

Германия также помогает странам Центральной Европы поставлять в Украину оборудование советского производства, заменяя его западным (украинские солдаты уже знакомы с танками советского производства). Чехия предоставит Украине 20 танков Т-72, ​​а Германия предоставит чехам 14 танков Leopard 2 и бронированную землеройную машину, чтобы заполнить пробел. Нечто подобное она делает с греками. Тем не менее, Германия недостаточно помогает, говорит прзидент Польши Анджей Дуда. Дуда обвинил правительство Германии в том, что оно не выполнило своего обещания компенсировать 200 с лишним танков советского производства, которые Польша отправила в Украину, современными немецкими танками. Это категорически отвергает Штеффен Хебестрайт, представитель правительства Германии, который сказал, что он был «ошеломлен» обвинением, поскольку Германия никогда не давала такого обещания.

Читайте также: Греция подтвердила отправку в Украину БМП в обмен на новую технику из Германии

Пацифистская политическая культура

«В течение 70 лет Германию учили быть пацифистской страной, — говорит Александр Граф Ламбсдорф, ведущий политик прорыночной Свободной демократической партии (СДП). В результате вооруженные силы Германии малы и крайне плохо оснащены. Ведущие политики до сих пор проникнуты этой пацифистской культурой. Рольф Мютцених, лидер парламентской группы СДПГ в Бундестаге, нижней палате парламента, два десятилетия боролся за разоружение. Он защитил докторскую диссертацию по зонам, свободным от ядерного оружия. По его собственному признанию, его «гложет» необходимость голосовать за перевооружение своей страны. Поздно вечером 29 мая немецкие политические лидеры, некоторые, стиснув зубы, одобрили центральную часть новой политики безопасности Шольца — дополнительный оборонный фонд в размере 100 млрд евро. Скорее всего, он будет одобрен парламентом к концу этой недели.

Тем не менее, ущерб был нанесен, особенно в Центральной и Восточной Европе, где многие аналитики возмущены. «Здесь создается впечатление, что мы можем полагаться только на Великобританию и Америку», — говорит Радек Сикорский, бывший министр иностранных дел Польши, а сейчас член Европарламента. Они помогли Украине раньше, еще до начала войны, тогда как, по его мнению, Германия сделала слишком мало и слишком поздно. Польша делает для Украины больше, чем большинство, если не все страны ЕС. Тем не менее, учитывая ее историю и пацифистскую политическую культуру, Германия помогает Украине в военном отношении гораздо больше, чем многие ожидали, — если бы только она лучше коммуницировала это и делала быстро то, что можно сделать быстро.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.