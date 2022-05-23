Шольц вновь подвергся резкой критике: Россия уже взяла бы Киев, если бы другие страны вели себя, как Германия 23 мая, 11:36 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Eva Plevier)

Глава оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц вновь раскритиковал нерешительность правительства Германии в вопросе военной помощи Украине.



Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщает DW.

По словам Мерца, до сегодняшнего дня Германия не поставила Киеву никаких тяжелых вооружений.

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Российским войскам уже давно удалось бы взять Киев, если бы другие страны вели себя в вопросе поставок оружия подобно Германии, добавил он.

Ранее депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер резко раскритиковал Шольца за нерешительность в вопросе поставок тяжелых вооружений Украине.

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