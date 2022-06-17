Шольц считает, что с Путиным говорить «абсолютно необходимо» 17 июня, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что говорить с российским диктатором Владимиром Путиным в условиях войны в Украине «абсолютно необходимо».

В интервью dpa он подчеркнул, что продолжит поддерживать контакты с Путиным, как делал это и раньше.

«Совершенно необходимо говорить с Путиным, и я продолжу это делать, как и президент Франции. Когда я говорю с Путиным, я говорю, например, те же вещи, что и вам: пожалуйста, поймите, что никакого продиктованного мира не будет. И если вы думаете, что можете украсть землю, а потом надеяться, что времена изменятся и все станет как и было, так вы ошибаетесь», — заявил он.

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Шольц также уточнил, что санкции, введенные против России еще с 2014 года, до сих пор действуют.

«Санкции, которые мы ввели против России во время войны, не исчезнут, если не будет честного мира — то есть мира, который хорош для народа Украины, для парламента и приемлем для президента Украины», — пояснил канцлер Германии.

Ранее Шольц заявил, что Германия передаст тяжелое вооружение для Украины вовремя, чтобы она смогла использовать его в битве за Донбасс.

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