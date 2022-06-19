Шольц заявил о необходимости облегчить процесс вступления в ЕС

19 июня, 10:36
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Олаф Шольц (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Олаф Шольц (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз должен облегчить вступление новых членов.

По его словам, не только странам-кандидатам, но и самому Евросоюзу пора готовиться к расширению.

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«Для этого необходимо модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Невозможно решить все, что принято единогласно сегодня, единогласно в будущем» — сказал он в интервью dpa.

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Шольц заявил, что надеется представить свои предложения на саммите ЕС.

https://www.youtube.com/watch?v=kHh6A8VUj1U&t=1s

В пятницу, 17 июня, Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Это решение открывает путь для того, чтобы лидеры правительств ЕС подписали рекомендацию на саммите в Брюсселе.

Украина претендовала на статус кандидата с 2014 года.

При этом некоторые страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса страны-кандидата. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что против этого высказались три страны. По данным СМИ, среди них Австрия и Дания.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов.

9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

Путь к членству Украины в ЕС: что известно

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится к Евросоюзу относительно безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением о членстве Украины в ЕС.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.

18 апреля Киев передал Еврокомиссии первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, а 9 мая — вторую заполненную часть опросника.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Евросоюз Олаф Шольц Война России против Украины

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