В Германии хотят возбудить дело против Шольца из-за выброшенных в мусорный бак секретных документов
Олаф Шольц и Бритта Эрнст (Фото:REUTERS/Benoit Tessier/Pool)
Прокуратура Потсдама рассматривает возможность возбудить предварительное дело против канцлера Германии Олафа Шольца за нарушение государственной тайны. Ранее СМИ сообщали, что в мусорном баке у его дома нашли конфиденциальные документы.
Об этом пишет журнал Der Spiegel.
В конце июля журнал сообщал, что соседи Шольца и его супруги, министра образования Бранденбурга Бритты Эрнст находят в мусорном баке служебные документы.
Среди документов оказалась бумага с фотографиями и краткими характеристиками супругов участников саммита G7 в баварском замке Эльмау.
Журнал пишет, что эти сведения по сути являются общедоступными, однако документ был классифицирован как «секретная информация только для служебного пользования», а его нельзя было выбрасывать, перед этим не убедившись, что содержимое нельзя восстановить.
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