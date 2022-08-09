В Германии хотят возбудить дело против Шольца из-за выброшенных в мусорный бак секретных документов

9 августа, 21:38
Олаф Шольц и Бритта Эрнст (Фото:REUTERS/Benoit Tessier/Pool)

Олаф Шольц и Бритта Эрнст (Фото:REUTERS/Benoit Tessier/Pool)

Прокуратура Потсдама рассматривает возможность возбудить предварительное дело против канцлера Германии Олафа Шольца за нарушение государственной тайны. Ранее СМИ сообщали, что в мусорном баке у его дома нашли конфиденциальные документы.

Об этом пишет журнал Der Spiegel.

В конце июля журнал сообщал, что соседи Шольца и его супруги, министра образования Бранденбурга Бритты Эрнст находят в мусорном баке служебные документы.

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Среди документов оказалась бумага с фотографиями и краткими характеристиками супругов участников саммита G7 в баварском замке Эльмау.

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Журнал пишет, что эти сведения по сути являются общедоступными, однако документ был классифицирован как «секретная информация только для служебного пользования», а его нельзя было выбрасывать, перед этим не убедившись, что содержимое нельзя восстановить.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Потсдам Олаф Шольц

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