Шольц заявил, что Россия напала на Украину из-за «империалистических взглядов» 30 марта, 03:18 Цей матеріал також доступний українською Шольц назвал ситуацию «крайне угрожающей» (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал империалистические взгляды причиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Такое заявление он сделал 29 марта на одном из партийных мероприятий в Дюссельдорфе, сообщает Deutsche Welle.

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Россия напала на Украину, руководствуясь «крайне империалистическими взглядами», а сама агрессивная война РФ направлена на захват территории, сказал Шольц.

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«Мы не можем и не будем это принимать», — заявил немецкий канцлер.

Он назвал ситуацию «серьезной и крайне угрожающей».



Среда, 30 марта - 35-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

29 марта в Турции состоялись переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по Крыму и Севастополю.

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