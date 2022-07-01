Готовился как минимум год. Путин сможет продолжать войну против Украины очень долго — Шольц 1 июля, 11:58 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин готовился к войне против Украины как минимум год.

По его мнению, Путин, вероятно, сможет вести наступление «долгое время».

«У него есть… он, наверное, лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами, и он действительно ведет эту жестокую войну — и готовился к ней очень долго», — сказал Шольц в интервью CBS News.

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По словам канцлера, «решение начать эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней».

«И поэтому он сможет продолжать войну очень долго», — сказал Шольц.

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