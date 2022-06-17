Европейские стремления Украины: скорость продвижения в ЕС зависит от самого кандидата — Шольц 17 июня, 10:25 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что если все страны согласятся дать Украине статус кандидата в ЕС, то дальнейшая скорость ее продвижения в союз зависит от нее же.

Об этом сообщает Spiegel.

«Скорость продвижения вперед зависит от кандидата», — сказал он.

По его словам, путь в ЕС нелегкий.

«И это не легкий путь, а очень сложный, который также может занять очень много времени», — сказал он.

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Канцлер напомнил, что вопросы верховенства права и демократии являются предпосылками для вступления в ЕС.

Шольц также упомянул других кандидатов на вступление, которым необходимо дать перспективы.

«Северная Македония и Албания выполнили все требования, чтобы после длительного времени, когда они были кандидатами, начать говорить об открытии конференций о вступлении», — сказал он.

Французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Киев 16 июня заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленный статус кандидата в члены ЕС для Украины.

По информации нидерландского вещателя NOS, в своем выводе о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС Еврокомиссия будет рекомендовать его для Украины и Молдовы, выдвинув последней дополнительные требования, а Грузии — откажет.

Решение Еврокомиссии ожидается в пятницу, 17 июня. После этого представители Евросовета обсудят предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС во время заседания 23−24 июня.

Заявка Украины на вступление в ЕС

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. Заключение Европейской комиссии будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая. Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне.



Урсула фон дер Ляйен, которая снова посетила Киев 11 июня, заявила, что Еврокомиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца недели (17 июня).

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