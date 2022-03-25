Москва в панике из-за «быстрого» отказа ЕС от ее нефти, газа и угля — Шольц 25 марта, 21:58 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Руководство РФ в панике из-за того, что ЕС и другие страны начали быстро отказываться от импорта российской нефти, газа и угля.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

По данным издания, Шольц в своем выступлении за закрытыми дверями перед лидерами ЕС признал, что Европе может понадобиться до пяти лет, чтобы стать полностью независимой от поставок энергоносителей из России.

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Ранее вицеканцлер и министр экономики Роберт Габек заявил, что немецкие энергетические компании отказываются от своих контрактов с российскими поставщиками нефти и угля с "бешеной скоростью". Это может помочь Германии полностью избавиться от зависимости от российского угля и перестать его импортировать уже до конца 2022 года.

С газом ситуация несколько сложнее – ожидается, что полностью от российского топлива Германия сможет отказаться ближе к середине 2024 года.

Ранее канцлер Германии отверг введение немедленного запрета ЕС на импорт энергоносителей из России, заявив, что это ударит по Европе сильнее, чем по России, и заявил, что Германия делает все возможное, чтобы уменьшить свою зависимость от поставки энергоносителей из России "как можно скорее ".

