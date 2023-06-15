Не только Украину. Шольц назвал страну, которую Путин хочет захватить 15 июня, 12:55 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить не только Украину, но и Беларусь.

Об этом сообщает DW.

По его словам, война России против Украины стала поворотным моментом, поскольку с ее началом в Европе было отменено понимание того, что границы не должны передвигаться с применением силы.

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«А российский президент явно хочет поглотить некоторые соседние территории: у него есть такой план в отношении Украины, и, совершенно очевидно, это также его план в отношении Беларуси», — сказал он.

Шольц заявил, что поэтому важно поддерживать Украину.

«Вот почему так важно, чтобы у нас был очень конкретный разговор о гарантиях безопасности. И именно поэтому важно четко заявить, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что мы не согласимся на навязанный мир. Россия должна вывести войска», — сказал он.