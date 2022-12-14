Заявление на фоне действий Венгрии. Евросоюз един в поддержке Украины, попытки подорвать ценности будут неудачными — Шольц 14 декабря, 12:08 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

В среду, 14 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз «един» в поддержке Украины.

Об этом сообщает Sky News.

По его словам, попытки подорвать ценности блока путем блокирования внешнеполитических мер потерпят неудачу.

«Любой, кто думает, что может подорвать ценности ЕС, которым привержено каждое государство-член, блокируя его внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу в этой попытке», — сказал он.

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На этой неделе Венгрия сняла свои возражения против кредита ЕС Украине после того как частично была разморожена финансовая поддержка, которая ранее была заморожена из-за проблем с верховенством закона.

10 декабря Совет Европейского Союза утвердил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Теперь это предложение должен утвердить Европарламент.

Ранее этот пакет финансовой помощи Украине не могли принять, поскольку его блокировала Венгрия.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия была против введения санкций против Москвы, а также не разрешала поставлять Киеву западное вооружение через свою территорию.

18 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан произнес пророссийскую речь и заявил о скором развале Евросоюза.

15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и Орбана.

Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей».

18 сентября Еврокомиссия рекомендовала ЕС приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиарда евро из-за коррупции и нарушения принципов верховенства права в стране.