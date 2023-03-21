«Вежливый человек». Шольц рассказал, как проходят его телефонные переговоры с Путиным 21 марта, 10:57 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным длятся час-полтора.

«Это долгие разговоры, иногда час, иногда полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом»", — сказал он в интервью Rheinische Post.

По словам канцлера, Путин в этих разговорах «вежливый человек».

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Однако Шольц добавил, что вопиющие различия во мнениях остаются.

В феврале представитель Олафа Шольца заявлял, что канцлер продолжит звонить российскому диктатору Владимиру Путину.

По его словам, с российской стороной «важно оставаться в контакте».

Он добавил, что звонить следует даже при отсутствии результатов разговоров и разности принципиальных позиций относительно войны.