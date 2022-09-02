«Много раз общался». Шольц заявил, что продолжит вести переговоры с Путиным 2 сентября, 11:27 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает нужным продолжать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Delfi.

«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», — сказал Шольц.

Видео дня

По его словам, он не считает, что Германия должна в ущерб себе форсировать отказ от российского газа.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявлял, что хочет продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

Макрон убежден, что работа дипломата — разговаривать со всеми.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.