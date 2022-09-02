«Много раз общался». Шольц заявил, что продолжит вести переговоры с Путиным

2 сентября, 11:27
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает нужным продолжать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Delfi.

«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», — сказал Шольц.

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По его словам, он не считает, что Германия должна в ущерб себе форсировать отказ от российского газа.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявлял, что хочет продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.

Макрон убежден, что работа дипломата — разговаривать со всеми.

https://www.youtube.com/watch?v=p4xCZVeFwKI
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Олаф Шольц Война России против Украины

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