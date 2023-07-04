Шольц назвал действия ВСУ четкими и организованными 4 июля, 21:13 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Украинские защитники демонстрируют очень четкие и организованные действия в войне с российскими оккупантами, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом сообщает CNN.

По словам Шольца, он никогда не ожидал, что в войне России против Украины «все изменится за один день», но отметил, что украинские военные планировали операции «очень целенаправленно».

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При этом Чолаку рассказал, что его страна ожидала завершение войны после контрнаступления ВСУ, но ей пришлось принять во внимание более длительный конфликт.

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Немецкий канцлер также добавил, что важным моментом является «большая практическая поддержка НАТО для Украины», которая будет продолжаться.

«Германия создала условия для поддержки Украины даже в течение длительного времени, если война продлится долго. Многие страны смогут оказывать помощь в течение одного, двух, трех, а если понадобится, то и более лет, потому что мы не знаем, как долго продлится военный конфликт», — добавил глава немецкого правительства.

4 июля заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Силы обороны имеют продвижение на южном фланге Бахмута. Однако на северном фланге продолжаются жестокие бои.