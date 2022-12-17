«Путин, закончи эту войну». Шольц обратился к диктатору и призвал к переговорам и прекращению войны

17 декабря, 14:41
Поделиться:
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Focke Strangmann/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Focke Strangmann/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диктатор России Владимир Путин должен прекратить войну против Украины, «вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания».

Об этом сообщает газета Süddeutschen Zeitung.

По словам Шольца, цель Германии состоит в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность. Он заявил о необходимости дальнейших переговоров с диктатором Путиным о прекращении войны против Украины.

Видео дня

«Для этого необходимо будет говорить. Остается увидеть, будет ли это сделано по телефону, видеосвязи или за длинным столом», — пояснил канцлер Германии.

Читайте также:
Петр Бурковский
Петр Бурковский
Распад РФ и победа Украины. Чего боится и что хочет контролировать Запад

Он подчеркнул, что Путин должен создать возможность для взаимопонимания и закончить войну против Украины.

«Путин должен прекратить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания. Обращение может быть только таким: Путин, закончи эту войну», — заявил Шольц.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уже призывал российского диктатора Владимира Путина «окончить войну немедленно».

https://www.youtube.com/embed/0I5cSJb-9TU
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Владимир Путин Переговоры Германия Олаф Шольц Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X