«Путин, закончи эту войну». Шольц обратился к диктатору и призвал к переговорам и прекращению войны
Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:Focke Strangmann/Pool via REUTERS)
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диктатор России Владимир Путин должен прекратить войну против Украины, «вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания».
Об этом сообщает газета Süddeutschen Zeitung.
По словам Шольца, цель Германии состоит в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность. Он заявил о необходимости дальнейших переговоров с диктатором Путиным о прекращении войны против Украины.
«Для этого необходимо будет говорить. Остается увидеть, будет ли это сделано по телефону, видеосвязи или за длинным столом», — пояснил канцлер Германии.
Он подчеркнул, что Путин должен создать возможность для взаимопонимания и закончить войну против Украины.
«Путин должен прекратить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания. Обращение может быть только таким: Путин, закончи эту войну», — заявил Шольц.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц уже призывал российского диктатора Владимира Путина «окончить войну немедленно».