Шольц призвал страны, которые могут отправить танки Украине, сделать это сейчас 17 февраля, 16:30 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Страны, которые могут отправить боевые танки в Украину, должны сделать это сейчас, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, Германия бы способствовала этому решению, предоставляя логистику и пополняя запасы, а также обучая украинских военных.

"Те, кто может прислать такие боевые танки, действительно должны сделать это сейчас", - сказал Шольц.

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Канцлер добавил, что он будет «интенсивно агитировать», чтобы союзники двигались по этому вопросу.

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Немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что Германия оказывает Украине самую большую помощь из всех стран Европейского Союза.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.