Путин должен положить конец войне немедленно — Шольц

14 декабря, 22:20
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина «положить конец войне немедленно».

Об этом сообщает Spiegel.

«Жестокие убийства должны прекратиться, Путин должен положить конец войне немедленно», — сказал Шольц в среду, 14 декабря, в Брюсселе.

Он также подчеркнул, что Устав ООН должен применяется «ко всем и везде», а Россия напав на Украину поставила это под сомнение.

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«Ни одно государство не имеет права вторгаться в другое, и ядерные угрозы неприемлемы», — добавил канцлер.

Ранее Шольц говорил, что планы Путина разделить Европу, нанести вред демократии и быстро захватить Украину провалились.

При этом канцлер считает, что восстановление экономического сотрудничества с РФ возможно после завершения войны в Украине.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Олаф Шольц Война России против Украины

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