Путин должен положить конец войне немедленно — Шольц
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина «положить конец войне немедленно».
Об этом сообщает Spiegel.
«Жестокие убийства должны прекратиться, Путин должен положить конец войне немедленно», — сказал Шольц в среду, 14 декабря, в Брюсселе.
Он также подчеркнул, что Устав ООН должен применяется «ко всем и везде», а Россия напав на Украину поставила это под сомнение.
«Ни одно государство не имеет права вторгаться в другое, и ядерные угрозы неприемлемы», — добавил канцлер.
Ранее Шольц говорил, что планы Путина разделить Европу, нанести вред демократии и быстро захватить Украину провалились.
При этом канцлер считает, что восстановление экономического сотрудничества с РФ возможно после завершения войны в Украине.