«Послание Пекину». Шольц призвал Китай не предоставлять России оружие для войны против Украины 2 марта, 12:02 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

В четверг, 2 марта немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Китай не предоставлять России оружие для войны против Украины.

Об этом сообщает DW.

«Мое послание Пекину понятно: используйте свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск», — сказал он.

По словам Шольца, Китай не должен поставлять оружие агрессору России.

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Канцлер выразил разочарование тем, что Пекин отказался осудить Москву за вторжение в Украину, но приветствовал усилия по «деэскалации конфликта».

Шольц добавил, что Германия ведет переговоры с Киевом и другими партнерами о будущих гарантиях безопасности Украины.

«Однако такие гарантии безопасности исходят из предположения, что Украина успешно защитит себя в этой войне», — сказал он.

В ЦРУ сообщили, что Китай рассматривает возможность предоставить летальное оружие РФ. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Китай согласится передать России оружие для войны против Украины.