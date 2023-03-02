«Послание Пекину». Шольц призвал Китай не предоставлять России оружие для войны против Украины
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
В четверг, 2 марта немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Китай не предоставлять России оружие для войны против Украины.
Об этом сообщает DW.
«Мое послание Пекину понятно: используйте свое влияние в Москве, чтобы добиться вывода российских войск», — сказал он.
По словам Шольца, Китай не должен поставлять оружие агрессору России.
Канцлер выразил разочарование тем, что Пекин отказался осудить Москву за вторжение в Украину, но приветствовал усилия по «деэскалации конфликта».
Шольц добавил, что Германия ведет переговоры с Киевом и другими партнерами о будущих гарантиях безопасности Украины.
«Однако такие гарантии безопасности исходят из предположения, что Украина успешно защитит себя в этой войне», — сказал он.
В ЦРУ сообщили, что Китай рассматривает возможность предоставить летальное оружие РФ.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Китай согласится передать России оружие для войны против Украины.