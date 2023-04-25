Шольц пригласил китайского премьера в Берлин на фоне роста напряженности между Китаем и Европой — Bloomberg 25 апреля, 14:26 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Немецкий канцлер Олаф Шольц пригласил китайского премьер-министра Ли Цяна на переговоры в Берлин, которые запланированы на 20 июня, это стало последней попыткой канцлера ослабить напряженность в отношениях между Европой и Пекином, пишет Bloomberg.

Источники заявили, что Шольц будет стремиться привлечь Китай в качестве ключевого партнера в решении таких задач, как «укрепление мира во всем мире» и борьбе с изменением климата, в то же время обозначив «красные линии» в отношении любых изменений статус-кво на Тайване.

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По словам источников, приглашение Шольца должно сохранить «открытой дверь» для политического диалога в условиях ухудшения отношений между Европой и Китаем.

«Канцлер Германии затронет такие острые вопросы, как ограниченный доступ европейских компаний на рынки, нарушения прав человека и ситуацию на Тайване», — сказано в материале.

Германия намерена сократить свое присутствие в Китае, поскольку Берлин все еще борется с последствиями чрезмерной зависимости от российских энергоносителей.

В статье говорится, что, хотя Германия рассматривает Пекин как противника в некоторых отношениях, Шольц выступает против отсоединения от Китая, важного торгового партнера и важнейшего направления для немецкого экспорта.

Ранее в интервью французскому каналу LCI посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что страны бывшего СССР якобы «не имеют действующего статуса в международном праве», а комментируя свою позицию по поводу оккупированного Крыма, ответил, что это «зависит от того, как смотреть на вопросы», а остров «сначала был российским».

«По международному праву даже страны бывшего СССР не имеют действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, утверждающего их статус как независимых стран», — заявил посол.



После резонансных заявлений лидеры стран Балтии и Украины раскритиковали представителя Китая и требуют объяснений. Франция заявила о «полной солидарности» с суверенными странами бывшего СССР республик, а в Европарламенте призвали МИД страны выдворить китайского посла.