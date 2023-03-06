Если Китай отправит оружие в Россию, будут «последствия» — Шольц 6 марта, 13:33 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что если Китай отправит в Россию оружие для войны против Украины — будут последствия.

Отвечая на вопрос, может ли он представить себе санкции против Китая, если он действительно поможет России, Шольц сказал:

«Я думаю, что это будет иметь последствия, но сейчас мы находимся на этапе, когда ясно даем понять, что этого не должно происходить», — сказал он в интервью CNN.

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По словам Шольца, он «относительно оптимистично» настроен касательно того, что в этом случае «мы добьемся успеха с нашей просьбой по этому делу», но нужно быть «очень осторожными».

Канцлер не уточнил характер последствий для Китая.

В ЦРУ сообщили, что Китай рассматривает возможность предоставить летальное оружие РФ. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Китай согласится передать России оружие для войны против Украины.