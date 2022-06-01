Шольц пообещал передать Украине современное ПВО IRIS-T для защиты крупных городов 1 июня, 11:47 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

В среду, 1 июня канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге пообещал передать Украине современное ПВО IRIS-T для защиты крупных городов.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщает DW.

По его словам, с помощью этих систем Украина будет в состоянии «защитить целый крупный город от российских воздушных атак».



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Шольц заявил, что Германия пообещала предоставить Украине радар слежения, способный обнаруживать артиллерию.

По данным немецких СМИ, за последние девять недель правительство Олафа Шольца в Германии свело к минимуму поставки оружия в Украину.

Издание Welt am Sonntag сообщило, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две небольшие партии оружия. В середине мая Германия отправила 3 тысячи противотанковых мин и 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

28 мая посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что правительство Германии приняло окончательное решение о поставках тяжелого вооружения в Украину.

На фоне критики в адрес Шольца по поводу неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Позже Шольц отверг критику и заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Киеву вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией. Однако критика в Бундестаге в его адрес продолжается.



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