Германия будет помогать Украине «столько, сколько потребуется» — Шольц 16 июня, 11:05 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Прибывший в Киев в четверг, 16 июня, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия будет помогать Украине «столько, сколько потребуется».

«Мы не только хотим показать нашу солидарность, мы также хотим, чтобы помощь, которую мы организуем: финансовая, гуманитарная, а также военная, продолжалась», — сказал он в интервью Bild.

Видео дня

В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Совместный визит Шольца, Драги и Макрона привлек внимание мировой прессы задолго до поездки политиков в Киев. Ни один из них еще не был в украинской столице после того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной.

Шольца критикуют за медлительность в предоставлении вооружения Украине как на родине, так и за рубежом.

СМИ пишут, что его позиция связана с тем, что немецкое правительство опасается, что Украина использует немецкие танки для вторжения в Россию.

В интервью НВ посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что по состоянию на июнь Берлин не передал Киеву ни одной единицы тяжелого оружия, хотя соответствующее решение было принято еще 26 апреля.

По его словам, семь самоходных гаубиц Украина может получить примерно 22 июня, а 30 самоходных зенитных систем Gepard — двумя партиями до конца августа.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.