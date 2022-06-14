«Существенно расширяем нашу поддержку». Германия будет поставлять Украине самое современное оружие — Шольц 14 июня, 15:04 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен расширить свою военную помощь Украине.

Об этом сообщает DW.

По его словам, речь идет о современной системе противоракетной обороны и радаре для выявления артиллерии.

«Мы существенно расширяем нашу поддержку. Мы поставим Украине, в частности, современную систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии», — сказал канцлер.

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Шольц заявил, что «понятно, что Украине нужно дополнительное вооружение для своей обороны».

Шольца критикуют за медлительность в предоставлении вооружения Украине как на родине, так и за рубежом.

СМИ пишут, что его позиция связана с тем, что немецкое правительство опасается, что Украина использует немецкие танки для вторжения в Россию.

В интервью НВ посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что по состоянию на июнь Берлин не передал Киеву ни одной единицы тяжелого оружия, хотя соответствующее решение было принято еще 26 апреля.

По его словам, семь самоходных гаубиц Украина может получить примерно 22 июня, а 30 самоходных зенитных систем Gepard — двумя партиями до конца августа.

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