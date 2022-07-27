В Германии раскритиковали Шольца за недостаточные поставки оружия Украине

27 июля, 11:29
Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool)

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool)

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц обвинил канцлера Олафа Шольца в серьезных ошибках в процессе поставок оружия Украине.

Об этом сообщает DW.

«Немецкую общественность и парламент вводят в заблуждение. Федеральное правительство не делает того, что постановил бундестаг, а именно не поставляет тяжелые вооружения», — заявил Мерц.

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По его словам, ракетные удары по Одессе на прошлой неделе могли бы быть предотвращены, если бы Германия поставила Украине обещанные Шольцем системы ПВО.

«Его заявления о военной поддержке Украины не выдерживают проверки», — добавил Мерц.

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Он подчеркнул, что блок консервативных партий потерял «всякое доверие» к обещаниям правительства ФРГ.

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Мерц также указал, что предложения о прямых поставках танков Киеву после неудачной инициативы круговых поставок поступили, в том числе, из правящих Свободной демократической партии (СвДП) и «зеленых».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Оружие Германия Олаф Шольц Фридрих Мерц Война России против Украины

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