Шольц поддержал отказ от единогласной поддержки в ЕС по решениям внешней политики 18 июля, 04:49 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Cathrin Mueller)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает отказ от необходимости принимать единогласное решение внутри Евросоюза во время решений по внешней политике.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.



Шольц подчеркнул, что российская агрессия в Украине актуализировала вопрос единства в Европе. По его словам, необходимо прекратить практику «эгоистических блокад» внутри ЕС.

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«Мы просто больше не можем позволить себе налагать национальное вето, например, во внешней политике, если хотим, чтобы нас и дальше слышали в мире конкурирующих великих держав», — заявил канцлер.

Шольц также призвал немцев готовиться к трудным временам из-за санкций против РФ.

«Этот путь непрост даже для такой сильной и процветающей страны, как наша. Нам понадобится выносливость», — заявил Шольц.

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В июне ЕС объявил эмбарго на импорт танкерами российской нефти с конца 2022 года. Нефти, которая поставляется трубопроводом, санкции не коснулись. По подсчетам Bloomberg, частичное эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около 10 млрд долларов экспортных доходов в год.

Решение сохранить поставки через трубопроводы было принято, в частности, из-за позиции Венгрии и Словакии.

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