Должны пройти проверку. Шольц поддержал открытие Германии для уклонистов из России

28 сентября, 15:47
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что поддерживает открытие Германии для убегающих от мобилизации россиян.

«Я за то, чтобы предложить этим людям защиту», — сказал Шольц Neue Osnabrücker Zeitung.

Однако, по его словам, граждане страны-агрессора должны пройти проверку.

«Конечно, они должны заранее пройти проверку безопасности, чтобы мы знали, кого пускаем в нашу страну», — добавил канцлер.

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Шольц заявлял, что объявленная в России мобилизация является очередной ошибкой кремлевского диктатора Владимира Путина.

Польша заявляла, что не будет принимать граждан РФ, которые до сих пор поддерживали режим российского диктатора Владимира Путина, а теперь убегают от мобилизации.

https://www.youtube.com/watch?v=saJw_8qh8ds&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Мобилизация Олаф Шольц Война России против Украины

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