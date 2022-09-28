Должны пройти проверку. Шольц поддержал открытие Германии для уклонистов из России 28 сентября, 15:47 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что поддерживает открытие Германии для убегающих от мобилизации россиян.

«Я за то, чтобы предложить этим людям защиту», — сказал Шольц Neue Osnabrücker Zeitung.

Однако, по его словам, граждане страны-агрессора должны пройти проверку.



«Конечно, они должны заранее пройти проверку безопасности, чтобы мы знали, кого пускаем в нашу страну», — добавил канцлер.

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Шольц заявлял, что объявленная в России мобилизация является очередной ошибкой кремлевского диктатора Владимира Путина.



Польша заявляла, что не будет принимать граждан РФ, которые до сих пор поддерживали режим российского диктатора Владимира Путина, а теперь убегают от мобилизации.