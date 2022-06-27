Шольц заявил, что пока не определился, поедет ли на саммит G20, если там будет Путин 27 июня, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что примет решение поближе к дате, участвовать ли в саммите G20 в Индонезии в ноябре, если российский диктатор Владимир Путин также примет в нем участие.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, важно не «торпедировать» саммит G20.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 не только президента Владимира Зеленского, а и российского диктатора Владимира Путина. Последний заявил, что примет участие во встрече.

Видео дня

Видодо утверждает, что, как принимающая сторона в этом году, «хочет объединить G20» и «не допустить раскола». Саммит G20 запланирован на ноябрь 2022 года на острове Бали в Индонезии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина.

По информации Bloomberg, что некоторые чиновники, в том числе представители США, пытались убедить Индонезию отказать Путину в участии в саммите «или, по крайней мере, осудить его действия в Украине». Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным, который развязал полномасштабную войну в Украине.

Перед этим президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.