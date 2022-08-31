«Санкции эффективны и правильны». Выход Германии из круга стран, которые поддерживают Украину, невозможен — Шольц 31 августа, 08:18 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные санкции эффективны и он исключает выход Германии из круга стран, которые поддерживают Украину.

«Западные санкции эффективны и правильны. Они являются важным средством усиления давления на Россию с целью окончательного прекращения этой войны. Потому что затраты для Москвы значительные», — сказал он Bundesregierung.

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По его словам, страна-агрессор зависит от технического прогресса мира.

«Чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет ущерб для России. Для меня выход Германии невозможен. Решительный и сплоченный ответ Европы на эту войну удивил Путина. Он не ожидал этого», — сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что в ближайшие дни Германия отправит Украине оружие.

По его словам, кроме поставок передовой системы противовоздушной обороны, радиолокационных систем или беспилотников Германия может взять на себя ответственность за предоставление артиллерии и мощностей противовоздушной обороны.

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