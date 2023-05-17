Шольц заявил, что не намерен участвовать в «коалиции истребителей» для Украины 17 мая, 14:04 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что он не намерен участвовать в «коалиции истребителей» для Украины.

Об этом сообщает Tagesschau.

По словам канцлера, он не видит давления на Германию в дискуссии о поставках истребителей Украине.

«К нам нет никаких требований», — сказал Шольц.

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В ответ на вопрос, будет ли Германия участвовать в планируемой международной «коалиции истребителей», канцлер сказал:

«Вопрос не так актуален, как его задают», — заявил он.

По его словам, Германия по-прежнему концентрируется на танках, боеприпасах, создании «действующей системы ремонта» и противовоздушной обороны.

Во вторник, 16 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды, Франция и Великобритания поддержали коалицию истребителей.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от союзников от 40 до 50 истребителей F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи, чтобы защитить небо от российских атак.

