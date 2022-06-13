Шольц отказался комментировать визит в Киев 13 июня, 22:29 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался комментировать сообщение о его совместной поездке в Киев с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги в ближайшие дни.

Он объяснил, что вся информация якобы уже была озвучена.

«Я думаю, что представитель правительства уже сказал все, что мы можем сказать на эту тему сейчас», — сказал глава правительства после встречи с премьер-министрами восточной Германии, отвечая на вопрос о планах его визита в Украина.

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Официальный Берлин пока не называет дату возможного визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.

Ранее СМИ сообщили, что Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги приедут в Киев 16 июня.

СМИ писали, что Макрон может посетить Украину после решения ЕС по заявке Киева на вступление. По информации Europe 1, Макрон во время визита в Украину может объявить о новых поставках оружия.



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