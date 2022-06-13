Шольц отказался комментировать визит в Киев

13 июня, 22:29
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался комментировать сообщение о его совместной поездке в Киев с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги в ближайшие дни.

Он объяснил, что вся информация якобы уже была озвучена.

«Я думаю, что представитель правительства уже сказал все, что мы можем сказать на эту тему сейчас», — сказал глава правительства после встречи с премьер-министрами восточной Германии, отвечая на вопрос о планах его визита в Украина.

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Официальный Берлин пока не называет дату возможного визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.

Ранее СМИ сообщили, что Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги приедут в Киев 16 июня.

https://www.youtube.com/watch?v=hdNTKqNU3KY

СМИ писали, что Макрон может посетить Украину после решения ЕС по заявке Киева на вступление. По информации Europe 1, Макрон во время визита в Украину может объявить о новых поставках оружия.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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