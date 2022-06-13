Шольц отказался комментировать визит в Киев
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался комментировать сообщение о его совместной поездке в Киев с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги в ближайшие дни.
Он объяснил, что вся информация якобы уже была озвучена.
«Я думаю, что представитель правительства уже сказал все, что мы можем сказать на эту тему сейчас», — сказал глава правительства после встречи с премьер-министрами восточной Германии, отвечая на вопрос о планах его визита в Украина.
Официальный Берлин пока не называет дату возможного визита канцлера Германии Олафа Шольца в Киев.
Ранее СМИ сообщили, что Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги приедут в Киев 16 июня.
СМИ писали, что Макрон может посетить Украину после решения ЕС по заявке Киева на вступление. По информации Europe 1, Макрон во время визита в Украину может объявить о новых поставках оружия.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.